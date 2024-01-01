Музей авиации продал самолёт бывшего губернатора Пермского края Его купила компания из Татарстана Поделиться Твитнуть

фото со страницы сообщества «Мой город — Пермь»

В понедельник, 26 августа, на странице сообщества «Мой город — Пермь» было размещено фото погрузки на трейлер одного из экспонатов музея авиации в Перми — самолета Як-40. Как сообщил порталу Properm.ru один из владельцев музея Сергей Павлов, воздушное судно приобрела компания из Татарстана. Он не раскрыл сумму сделки.

Этот самолёт примечателен тем, что ранее использовался как личный транспорт экс-губернатора Пермского края Юрия Трутнева.

Напомним, Пермский музей авиации был закрыт летом 2023 года. В начале 2022 года Сергей Павлов представил свой проект реконструкции, который включал строительство закрытого выставочного зала, офиса и кафе. Это позволяло бы музею функционировать круглый год и получать доход, однако инвестиции не были найдены, что привело к решению о закрытии.

Летом этого года музей мог заработать вновь, однако в августе стало известно, что открытие музея перенесено на следующий год. В настоящий момент у входа установлены шумозаглушающие щиты, которые препятствуют проезду и тормозят процесс реконструкции.

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