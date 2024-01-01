Апелляция поддержала Пермское УФАС в споре с ПАО «Россети» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил доводы Пермского УФАС, признавшего действия филиала ПАО «Россети» нарушением антимонопольного законодательства и наложившего на подразделение штраф. Ранее решение УФАС также было поддержано Арбитражным судом Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в УФАС поступила жалоба от краевого министерства ЖКХ и благоустройства по поводу отключения электроэнергии мусоросортировочному комплексу в Чайковском, который начал функционировать в 2023 году.

УФАС выяснило, что отключение электроэнергии произвело подразделение ПАО «Россети» — МЭС Урала, аргументируя это разногласиями с другой сетевой организацией относительно прав на кабельную линию, к которой подключён комплекс.

Антимонопольный орган пришёл к выводу, что филиал ПАО «Россети» не имел права отключать кабель, не удостоверившись в наличии добросовестных пользователей. Нерешённые споры между профессиональными участниками рынка электроэнергии не должны ущемлять интересы конечных потребителей.

В результате за нарушение правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии филиал МЭС Урала был оштрафован на 300 тыс. руб.

ПАО «Россети» предпринимало попытки оспорить решение УФАС в судебном порядке, однако безрезультатно.

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