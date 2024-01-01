Филиал ПМУ «Уралхима» подвёл итоги летней детской оздоровительной кампании Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал ПМУ АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми подвёл итоги летней детской оздоровительной кампании. При поддержке предприятия, которое оплатило 85% стоимости путёвок, в оздоровительных лагерях Пермского края отдохнули 155 детей сотрудников.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

— Организация летнего отдыха детей является проявлением заботы и внимания со стороны предприятия к своим сотрудникам и их семьям. Компания берёт на себя значительную часть расходов на покупку путёвок, предлагая разнообразные и интересные варианты проведения каникул.

Родители выбирали из четырёх оздоровительных лагерей: «Сосновый бор» и «Звёздный» на Гайве, «Салют» в д. Ключики Пальниковского сельского поселения и «Нечайка» в д. Ласьва Пермского района.

Дмитрий Полушкин, механик установки кристаллизации мочевины филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим»:

— Поездкой в лагерь «Сосновый бор» сын остался очень доволен. Особенно его впечатлили интерактивные VR-игры и возможность купаться в бассейне. По приезде домой он много рассказывал о том, в каких мероприятиях участвовал, где занял призовые места. Для меня было важно, чтобы ребёнок активно провёл время.

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Социальный пакет сотрудников филиала ПМУ включает в себя более десятка мер поддержки родительства и детства. Кроме организации летнего детского отдыха, работодатель предоставляет сотрудникам наборы канцелярских товаров для первоклассников, новогодние подарки, организует участие в корпоративных и спортивных мероприятиях предприятия.

С актуальными вакансиями в филиале ПМУ АО «ОХК «Уралхим» можно ознакомиться по ссылке.

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