Ночью и утром 27 августа Пермский край накроет густой туман Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Пермском ЦГМС - филиале ФГБУ «Уральское УГМС», 27 августа в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: ночью и утром местами возможен густой туман.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение следует осуществлять с учётом видимости и состояния дорожного покрытия.

В ГИБДД напомнили, что в условиях тумана скорость автомобиля в км/ч должна быть меньше половины дальности видимости в метрах. К примеру, если видимость не превышает 100 м, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более 50 км/ч. А если туман слишком густой, и видимость на дороге не превышает двух метров, то ГИБДД рекомендует прекратить движение и остановиться. Причём лучше всего выбрать не обочину, а съезд с дороги. Место стоянки должно обозначаться мигающей аварийной сигнализацией.

В МЧС просят о прогнозируемых погодных явлениях и соблюдении правил безопасного поведения сообщить родным и знакомым.

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