Прокуратура начала проверку информации о загрязнении Сылвы в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото: телегам-канал "Пермь с огоньком"

Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о возможном загрязнении Сылвы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

На место, которое указали местные жители, выезжали специалисты региональных управлений Росприроднадзора и Росрыболовства. Они осмотрели участок реки, где будто бы наблюдалось загрязнение, поговорили с людьми, взяли пробы.

«По результатам анализа заключений специалистов будут приняты решения о необходимости иных надзорных мероприятий и принятия мер реагирования», — заявили в ведомстве.

Напомним, пермяков накануне обеспокоило состояние Сылвы — на реке была замечена странная маслянистая плёнка с изумрудным оттенком, похожая на нефтяную.

В сети появились фотографии, сделанные с берега у д. Куликовка недалеко от Старых Лядов.

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