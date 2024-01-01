Выживший после падения с шестого этажа в Перми мужчина скончался Поделиться Твитнуть

момент падения запечатлела камера наблюдения / фото: ЧП Пермь

Мужчина, переживший падение с шестого этажа в Перми, на второй день пребывания в больнице скончался, об этом сайту perm.aif.ru сообщили в краевом минздраве.

Происшествие с местным жителем случилось в микрорайоне Крохалева. Видеозапись инцидента 24 августа широко разошлась в интернете. На кадрах уличной камеры видно, как мужчина падает на газон рядом с тротуаром, по которому идут люди, возле жилого дома. Прохожая подходит к мужчине и зовёт на помощь.

В Следственном управлении СКР по Пермскому краю рассказали, что пострадавший выжил после падения и был госпитализирован. 26 августа потерпевший был в крайне тяжелом состоянии. В 14:00 в ведомстве сообщили о кончине упавшего с высоты мужчины.

«К сожалению, несмотря на усилия медицинских работников, пациент скончался», — сообщили в минздраве.

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