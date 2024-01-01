В Пермском крае прошла ежегодная августовская конференция педагогических работников Участники обсудили формирование единого образовательного пространства Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В Пермском крае состоялась ежегодная августовская конференция педагогических работников, участие в которой принял губернатор региона Дмитрий Махонин. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

К мероприятию также присоединились руководители органов управления образованием муниципалитетов, директора учебных заведений, члены родительского совета при минобре Пермского края. В онлайн-формате гостей конференции поприветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Основной темой мероприятия стало подведение промежуточных результатов формирования единого образовательного пространства и обсуждение перспектив его развития.

По словам главы региона Дмитрия Махонина, главная задача отрасли сегодня — создание для каждого ребёнка таких условий обучения, которые соответствуют современным образовательным стандартам.

«Не сбавляем темпы строительства школ, детских садов и объектов СПО. Со следующего года программа капитального ремонта школ благодаря решению президента будет расширена на детские сады и техникумы. Мы уже подали заявки на получение федеральных средств», — отметил губернатор Пермского края.

В планах региона — приведение в порядок школьных дворов, а также территорий детских садов и техникумов. С 2026 года начнётся строительство спортивных залов в учреждениях, где их раньше никогда не было.

Глава краевого минобра Раиса Кассина обратила внимание на решение задач по профориентации — с 1 сентября в Прикамье будут работать свыше 300 профильных классов (инженерные, медицинские, космические, психолого-педагогические и другие); продолжится профобучение школьников в рамках краевого проекта «Первая профессия»; будут развиваться краевые проекты «Открытый университет» и «Профильные школы в вузах».

Министерство образования Пермского края

Отдельно на конференции обсудили систему дополнительного образования. В регионе им охвачены 86,4% детей. В этом помогает нацпроект «Образование», в рамках которого создаются новые кванториумы, «IT-кубы», «Точки роста» и другие центры притяжения ребят и взрослых. По инициативе региона в скором времени в учреждениях образования Пермского края будут созданы радиокружки.

Дополнительно Раиса Кассина объявила об увеличении грантов и количества победителей краевого проекта «Дети решают», который был инициирован губернатором. Он позволяет школьникам проявлять инициативу и запускать собственные проекты. Благодаря этому, в том числе в малых населённых пунктах края, решаются востребованные у жителей задачи. С 2025 года школьники смогут получить по 300 тыс. руб. на реализацию 15 проектов. Ранее грант составлял 200 тыс. руб.

В числе тем, затронутых на мероприятии, было также обновление материально-технической базы, строительство и ремонт объектов образования; развитие среднего профессионального образования; меры поддержки педагогических кадров и студентов профильных направлений.

В ходе конференции 16 педагогам вручили знак профильного министерства «Отличник просвещения». В этом году его были удостоены 48 работников отрасли в Прикамье. Кроме того, 521 представитель сферы образования Пермского края получил ведомственные награды Минпросвещения РФ.

Министерство образования Пермского края

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