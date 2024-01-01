В Перми готовность объектов «Т Плюс» к отопительному сезону составляет 80% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подвёл предварительные итоги подготовки к отопительному сезону 2024/25 в Перми. В настоящее время обязательные ремонты и профилактические мероприятия выполнены для 4 ТЭЦ, 2056 км тепловых сетей, 27 малых котельных, 10 насосных станций, 418 центральных тепловых пунктов. Готовность теплоснабжающей инфраструктуры краевой столицы к осенне-зимнему периоду обеспечена на 80%.

На Пермской ТЭЦ-9 прошёл аттестацию турбоагрегат № 9, что обеспечит стабильную работу крупнейшего теплоисточника левобережной части Перми. Современное оборудование позволит на 20% сократить потребление топлива и повысить эффективность производства. Обновление мощностей станции выполнено в рамках федеральной программы ДПМ-2.

Энергетики «Т Плюс» до начала подачи отопления планируют завершить монтаж порядка 24 км новых тепломагистралей в Перми. Работы в финальной стадии ведутся на 30 объектах в краевой столице. Наибольшие объёмы перекладок предусмотрены в м/р Закамск — свыше 8 км трубопроводов. Современные трубопроводы появились на улицах Газеты «Звезда», Мира, Адмирала Ушакова, Волгодонской, Новоржевской и др.

«Качественная ремонтная подготовка теплосетевой и генерирующей инфраструктуры к зиме — обязательства перед жителями городов и муниципальными властями, которые теплоэнергетики "Т Плюс" неукоснительно выполняют. Чтобы надёжно проходить морозы, специалисты выполнили комплекс подготовительных мероприятий, и готовы стабильно и бесперебойно подавать тепло в дома пермяков», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

Согласно законодательству, решение о дате начала отопительного сезона принимает администрация населённого пункта с учётом погодных условий. Если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд составляет +8°, это является основанием для подачи тепла в социальные учреждения и жилые дома.

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