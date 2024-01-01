В Перми определили лучшего водителя автобуса в компании «РТ Лайн» Поделиться Твитнуть

Фото: компания «РТ Лайн»

В компании «РТ Лайн», обслуживающей маршруты № 1, 4, 14, 32 и 67, прошёл ежегодный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов. 19 участников, среди которых четыре женщины, продемонстрировали свои навыки и знания, необходимые при управлении общественным транспортом. Все водители показали достойные результаты, звание лучших получили те, кто тщательно готовился и смог побороть волнение.

Конкурс традиционно состоял из теоретической и практической частей, в рамках которых участники прошли проверку знаний правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи. Самыми зрелищными этапами стали «тушение условного пожара» и «фигурное вождение». Водители показали навыки прохождения таких элементов, как параллельная парковка, габаритный коридор, змейка, колея. Судьи оценивали скорость и качество выполнения.

По итогам всех этапов на третьем месте оказалась Ольга Лучникова, на втором — Азат Абдулов, звание лучшего водителя получил Илья Кондратьев, который не первый раз принимает участие в конкурсе профмастерства.

«Первый мой конкурс профмастерства был в 2022 году, тогда я занял второе место внутри компании. Опыта работы на тот момент было не так много, ведь прошло буквально полгода после трудоустройства. Всё было в новинку, были небольшие трудности, недостаток знаний, но, считаю, справился достойно, — рассказывает Илья Кондратьев. — В этом году решил снова поучаствовать, только учёл прошлые ошибки, готовился, повторял ПДД и правила оказания медпомощи, тренировался в вождении, и это дало результат. Дальше поеду в Сочи, буду стараться побеждать там. Каждый конкурс — это большой опыт, возможность показать себя с профессиональной стороны, чему ты научился за годы работы. И это просто интересно: можно с кем-то познакомиться, узнать что-то новое, посмотреть на коллег, поставить себе новые цели для достижений».

Лучший водитель 2024 года компании «РТ Лайн» работает преимущественно на маршруте № 14.

Фото: компания «РТ Лайн»

Ольга Лучникова в конкурсе профессионального мастерства участвует второй раз. Она признаётся, что, несмотря на большой опыт работы на общественном транспорте, не ожидала оказаться в тройке сильнейших:

«Честно говоря, я переживала, хоть и готовилась, потому что мужчины всё же сильнее, на мой взгляд. В прошлом году меньше волновалась. Для меня было неожиданно получить призовое место, но очень приятно».

Все участники конкурса стали обладателями памятных сувениров. Победители получили денежное вознаграждение и возможность представить компанию на межрегиональном конкурсе профмастерства в Сочи.

Поздравляем, желаем удачи и победы в новых конкурсах!

Фото: компания «РТ Лайн»

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