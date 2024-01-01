Группа «Уралхим» — официальный партнёр Пермского марафона Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Группа «Уралхим» выступит официальным партнёром седьмого Пермского марафона, который пройдёт 7-8 сентября 2024 года в Перми. В мероприятии примут участие более 350 сотрудников.

В первый день состоится торжественная церемония открытия соревнований, заезд на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья на 300 м, детский забег на 1 км, а также контрольная тренировка от "Уралхим Run Factory", куда может прийти любой желающий. Записаться на тренировку можно бесплатно в мобильном приложении Run Factory. Во второй день пройдут основные забеги на дистанции 3, 5, 10, 21 и 42 км. В этом году, как и в прошлом, желающие вновь смогут принять участие в эстафете для команд из четырёх человек.

Для участников бегового сообщества "Уралхим Run Factory", а также для всех болельщиков будет предусмотрена зона поддержки в фестивальном городке.

Пермский марафон впервые был проведён в 2017 году и вошёл в список знаковых и масштабных событий Пермского края. В этом году ожидается более 12 тыс. участников: профессиональных спортсменов и любителей бега, а также более 50 тыс. зрителей. С 2020 года мероприятие входит в международный рейтинг соревнований по версии World Athletics, а также в топ-100 международных марафонов. Общий призовой фонд составляет 3,2 млн руб. По полмиллиона смогут получить победители марафонской дистанции на 42,2 км, если пробегут её не дольше установленного организаторами времени.

Уралхим Run Factory — беговое сообщество для тех, кто стремится вести здоровый образ жизни и достигать новых вершин в спорте. Это 11 локаций по всей России, где проводятся тренировки под руководством профессиональных тренеров. В распоряжении участников есть собственная беговая база в Лужниках, а также удобное мобильное приложение для записи на тренировки.

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