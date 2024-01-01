Житель Пермского края заплатил штраф за незаконный экспорт военных противогазов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы взыскали штраф с жителя Соликамска за незаконный экспорт военных противогазов из региона. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что в сентябре 2022 года пермяк, используя недостоверные сведения в декларациях, скрыл от таможенников информацию об отправке военной техники за границу. Речь шла о противогазах ПМК-4.

Суд признал мужчину виновным по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда товаров военного назначения) и назначил условное наказание в виде трёх лет лишения свободы. В дополнение к этому ему был назначен штраф 60 тыс. руб.

Исполнительный документ о взыскании штрафа был передан судебным приставам. Для обеспечения своевременного исполнения финансовых обязательств специалист ФССП ограничил мужчине право выезда за границу и наложил арест на банковские счета. «Действия должностного лица побудили осуждённого погасить всю сумму штрафа в установленные законом 60 дней», — сообщили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.