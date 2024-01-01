Зарина Ситдикова Губернатор Прикамья пожелал выздоровления пострадавшим от атаки БПЛА в Саратовской области Обломки беспилотников повредили жилые дома в Саратове и Энгельсе Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Романа Бусаргина / t.me/busargin_r

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале от лица всех жителей региона пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от атаки беспилотников в Саратовской области.

«Пермский край с вами, саратовцы!» — написал глава Прикамья.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что ранним утром 26 августа средствами ПВО региона были ликвидированы БПЛА. Обломки беспилотных аппаратов попали в жилые дома в Саратове, Энгельсе, а также в п. Прибрежный Энгельсского района.

В результате атаки пострадали несколько человек, одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Остальным была оказана помощь на месте.

В рамках ликвидации последствий ЧП жильцам пострадавших квартир предоставят место для проживания и выплатят необходимую компенсацию.

Кроме того, власти помогут в восстановлении автомобилей, которые стояли возле атакованных зданий и получили повреждения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.