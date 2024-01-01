Алёна Бронникова В финале Кубка Дружбы «Парма» уступила сборной России на семь очков Игра закончилась счётом 80:87 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В финальном матче Fonbet Кубка Дружбы 25 августа пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил российской сборной на семь очков. Встреча закончилась счётом 80:87 в пользу национальной сборной.

Лучшим игроком матча у «Пармы» стал Гаррет Нэвелс, показав результат в 30 очков. В составе сборной России лучшими стали Александр Чадов и Владислав Емченко, набравшие по 17 очков.

«Сделали работу над ошибками после последней встречи со сборной России, и сегодня это было видно. 35 минут держали хорошую концентрацию и защиту, контролировали нападение, но потом под давлением национальная команда забрала победу. Сегодняшний матч стал для нас очень полезным, отличная пища для размышлений. Мы понимаем, что в предстоящем сезоне такие тяжёлые матчи будут часто, и мы должны быть готовыми к этому», — отметил в послематчевом комментарии главный тренер пермяков Евгений Пашутин.

В прошлой игре «Пармы» со сборной России три дня назад пермский клуб также уступил противнику. Встреча закончилась счётом 84:76.

Кроме того, 25 августа в рамках Кубка проходил матч молодёжной команды «Пармы» со сборной Венесуэлы. «Парма-М» также уступила гостям (80:66).

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