Алёна Бронникова Ночью в отдельных районах Прикамья ожидаются грозы и туман Водителям напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции Поделиться Твитнуть

В отдельных районах Пермского края ночью 26 августа ожидаются грозы, ночью и утром — туман. Об этом сообщает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС. Жителей просят быть внимательными и осторожными.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений», — рекомендуют в ведомстве.

Синоптики рассказали, что в Пермском крае начинается период относительно тёплой и в основном сухой погоды, который продлится до конца августа. Потепление в северных районах придёт во вторник, а на юге — в среду. В эти дни воздух может прогреться до +23...+25°.

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