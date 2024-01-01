Алёна Бронникова Бывший вице-спикер заксобрания Прикамья купил компанию по утилизации отходов Евгений Вязников получил 100% долей ООО «Экологика» Поделиться Твитнуть

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Бывший вице-спикер Законодательного собрания Пермского края приобрёл 100% долей в уставном капитале ООО «Экологика», осуществляющего деятельность по обороту отходов I-IV классов опасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на сервис «СПАРК-Интерфакс».

Согласно данным СБИС, ООО «Экологика» было зарегистрировано в 2015 году в Перми. Основной вид деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор компании — Ксения Рубцова. Организация насчитывает четыре филиала. Выручка по итогам 2023 года составила 821,9 млн руб., чистая прибыль — 9,7 млн руб. В прошлом году юридическое лицо сменило местонахождение на Екатеринбург. Вместо Вячеслава Мясникова 19 августа 2024 года новым учредителем стал Евгений Вязников.

Евгений Вязников работал заместителем председателя заксобрания Пермского края с 2006 года. В июне 2010 года на автодороге Пермь—Юго-Камский, автомобиль, за рулём которого он находился, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим 30 рабочих завода «Пермские моторы». Виновник аварии получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в отделение реанимации. Медики обнаружили в его крови 1,35 промилле алкоголя. В январе 2011 года Пермский районный суд признал депутата виновным в совершении ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. После этого его освободили от полномочий депутата.

В феврале 2022 года суд признал Вязникова банкротом и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества. Задолженность перед кредиторами составляла 14,5 млн руб., в начале 2024 года было заключено мировое соглашение.

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