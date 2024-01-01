В Пермском крае ищут подрядчика на строительство ледовой арены в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье объявлен конкурс на поиск подрядчика для проектирования и строительства ледового комплекса, который будет располагаться в Кунгуре. Заявки принимаются до 6 сентября, исполнителя выберут 9 числа того же месяца. Начальная (максимальная) цена контракта — 282 631 560 руб. Финансирование проекта предполагается за счёт бюджетов региона и округа. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Спортивное сооружение предназначено для проведения тренировочных занятий по хоккею, фигурному катанию и массового катания на коньках. Для ледового дворца выделен участок площадью 7,9 тыс. кв. м.

Технические характеристики ледового дворца будут установлены в процессе проектирования. Известно лишь, что площадь застройки составит 5,1 тыс. кв.м; дворец будет двухэтажным и в нём единовременно должны заниматься по 50 человек в смену.

Работы по созданию проектной документации должны начаться 20 сентября, а завершиться до 20 декабря 2024 года. Строительно-монтажные работы должны начаться со дня следующего за днем получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации, но не позднее 21 декабря. Окончание стройки планируется на декабрь 2025 года.

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