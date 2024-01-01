В храмах Прикамья начался сбор средств для пострадавших от военной агрессии жителей Курской области Поделиться Твитнуть

Пермская епархия

В храмах и монастырях Пермской епархии начался сбор денежных пожертвований для вынужденных переселенцев и пострадавших граждан Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе епархии.

Сбор средств ведётся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также во исполнение циркулярного письма от 17 августа митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии.

В письме сказано, что из-за сложной военной ситуации и растущего числа переселенцев и пострадавших мирных жителей гуманитарные условия в Курской области остаются крайне тяжёлыми. Многие люди, спасая свои жизни, покидают родные дома. Большинство из них нуждается в самом необходимом: у них нет крова, возможности обогреваться, нормального питания и одежды. Сбор финансовых средств направлен на помощь этим людям, обеспечения их жизненно необходимыми вещами, жильём, а также медицинской и юридической поддержкой.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.