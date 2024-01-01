«Ночь города» в Перми посетило свыше 86 тысяч человек На все мероприятия летнего фестиваля «Города встреч» пришло 216 тысяч зрителей Поделиться Твитнуть

В Перми состоялась «Ночь города» — оригинальный формат городского мероприятия, реализованный в рамках летнего фестиваля «Город встреч», который стал ключевым событием региональной программы Года семьи. По информации министерства культуры региона, «Ночь города» посетило более 86 тысяч зрителей.

На сцене, расположенной на эспланаде у Пермского академического театра, сначала выступила группа Coolt all stars — музыкальный проект диджея Паши Корейца, который сочетает электронные музыкальные элементы с живыми инструментами. Артисты исполнили песни группы «Кино», так и собственные произведения. Затем на сцену вышел Вячеслав Бутусов вместе с группой «Орден Славы», представив программу, посвященную 40-летию коллектива Nautilus Pompilius. Они презентовали известные песни Nautilus Pompilius в современном звучании и с мультимедийным оформлением.

В полночь на набережной города стартовала специальная программа, в ходе которой звучали выступления пермских диджеев, певицы коми-пермяцких песен Даши Калиной и группы «Варья». Также на Каме прошёл парад яхт с подсвеченными парусами, затем состоялось световое шоу аэростатов.

«Ночь города» — финальная точка большого летнего фестиваля «Город встреч» в Перми. Все его мероприятия, как заявили организаторы, пришло свыше 216 тысяч человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.