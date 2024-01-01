Алёна Бронникова Тёплая погода без дождей сохранится в Прикамье 24 и 25 августа Температура воздуха поднимется до +23° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 24 и 25 августа ожидается тёплая погода без дождей. По предварительным прогнозам Пермского ЦГМС, тепло установилось в регионе до середины следующей недели.

В субботу, 24 августа, под влиянием антициклона на территории Прикамья будет переменная облачность, ночью местами сформируется туман. Ночью будет неустойчивый слабый ветер, температура воздуха +7… +12°, в Перми — около +10°, на западе местами — до +2°. Днём ожидается умеренный северо-западный ветер, воздух прогреется до +17…+22°, в Перми около +19°.

Влияние антициклона сохранится ночью 25 августа. Ночью без осадков со слабым ветром, местами с туманами. Температура воздуха в регионе +7…+12°, в восточных районах до +2°, в Перми — около +9°. Днём будет приближаться слабовыраженная ложбина с фронтальным разделом, в связи с чем в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. Ветер будет южным, юго-западным 3—8 м/с. Днём будет тепло — до +18…+23° по краю, в Перми +22°.

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