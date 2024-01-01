Алёна Бронникова Автобус зажал пермячке руку и протащил по земле несколько метров Пострадавшая находится в сознании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми днём 23 августа на остановке «Улица Барнаульская» в микрорайоне Гайва автобус, следующий по маршруту № 53, зажал женщине руку и протащил её несколько метров. Информация об этом появилась в группе «Редакция Гайва».

По словам очевидцев, водитель закрыл дверь и не заметил, как зажал руку выходившей из автобуса пермячке. После этого он тронулся с места и успел проехать несколько метров, прежде чем заметил её и остановился. Пострадавшую протащило по земле на коленях. На место происшествия выехали машины спецслужб.

Как рассказали «Рифею» в дептрансе, женщину осмотрели врачи скорой помощи, она находилась в сознании, переломы не зафиксированы. При этом водитель действовал согласно должностной инструкции: остановил автобус и передал информацию о случившемся в центральную диспетчерскую службу.

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