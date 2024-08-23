«Уралкалий» отмечает День шахтёра Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В последнее воскресенье августа «Уралкалий» отметит День шахтёра. К профессиональному празднику на торжественных вечерах компании знаком «Шахтёрская слава», медалью «Трудовая слава», Почётными грамотами министерства энергетики РФ, профсоюзными наградами, Почётными грамотами подразделений, знаком «Почётный калийщик» наградят 529 человек. Обладателями государственной награды «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» станут шесть человек.

Ко Дню шахтёра подведены итоги традиционного конкурса профессионального мастерства среди рабочих комбайновых бригад. 20 победителей будут награждены в номинации «Лучшее звено по комбайновым комплексам». Самым эффективным по итогам года признан коллектив рудника БКПРУ-4.

По традиции праздник отмечается совместно с Днём города в Соликамске. Праздничная программа пройдёт в разных районах города и будет включать концертные программы, спектакли, мастер-классы, спортивные площадки. «Уралкалий» организует интерактивную зону для семей с детьми.

Запланированы экскурсии в рамках проекта в сфере туризма «Путешествие по Соликамску», который реализуется при поддержке «Уралкалия». В культурно-досуговом центре компании состоится межрегиональный фестиваль поэзии, авторской и бардовской песни «Радуги крылья». Музейно-выставочные комплексы «Уралкалия» проведут дни открытых дверей.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— День шахтера — один из главных праздников, который отмечает «Уралкалий». В подземном комплексе трудится солидная часть многотысячного коллектива компании. Труд горняков — это работа для людей особой закалки, сильных духом и с твёрдым характером. Благодаря их высокому профессионализму «Уралкалий» развивается — внедряет передовые технологии, реализует инвестиционные и природоохранные проекты и является одним из лидеров по производству минеральных удобрений на мировом рынке.

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