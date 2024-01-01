Зарина Ситдикова В Перми отреставрируют шпили на историческом здании «Дома промышленников Тупицыных» При ремонте фасада архитектурные элементы не обновлялись Поделиться Твитнуть

Фото из проектной документации

Проект реставрации трёх флагштоков на объекте культурного наследия «Дом промышленников Тупицыных (Крестьянский поземельный банк)» по ул. 25 Октября, 12 в Перми получил положительное заключение госэкспертизы. Это следует из акта, опубликованного на сайте инспекции по охране ОКН Пермского края.

Согласно документу, экспертиза проводилась по заказу ООО «Пермстроймет+». В начале мая текущего года компания заключила договор на восстановление шпилей с Пермской краевой общественной организацией ветеранов органов государственной безопасности. Для проведения реставрационных работ потребовалось заключение экспертов, поскольку здание, в котором сегодня располагается региональное Управление ФСБ России, имеет охранный статус.

Ранее на объекте был выполнен ремонт фасада. Но флагштоки в ходе этих работ не обновили. Для их восстановления потребовался отдельный проект.

По мнению экспертов, в данный момент техническое состояние архитектурных элементов является недопустимым. Во время ремонта их демонтируют, а затем они будут восстановлены по архивным фотографиям. Новые флагштоки изготовят на заводе из неполированной оцинкованной стали.

Дом наследников купца Тупицына построен в 1880-е годы. Предполагается, что автором проекта является архитектор Александр Турчевич. В 1910 году здание было куплено казной для размещения Пермского отделения Государственного крестьянского поземельного банка. В 1920-1930-е годы его занимал Дом Союзов. В нём размещались различные профсоюзные организации, а также Пермский радиоузел.

В 1938 году здание было передано Управлению НКВД по Пермской области. Спустя два года для увеличения площади между существовавшим зданием управления НКВД и зданием Госбанка на ул. 25 Октября был возведён пристрой, угловую часть которого венчает третий купол.

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