Зарина Ситдикова В Прикамье медики будут обслуживать неизлечимо больных людей на новом «Москвиче» Кроссовер закуплен в больницу Осы для оказания паллиативной помощи на дому Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Осинская центральная районная больница приобрела новый кроссовер «Москвич 3» для медицинской бригады выездной патронажной паллиативной помощи для взрослых, которая будет обслуживать пациентов на дому. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

По данным ведомства, на оснащение бригады из федерального бюджета было выделено более 3,6 млн руб. На эти средства, помимо автомобиля, закуплены также аппарат ИВЛ и портативный кислородный концентратор. В ближайшее время ожидается поставка инсуффлятора-аспиратора (откашливателя), увлажнителя дыхательных смесей, анализатора глюкозы в крови, а также другая аппаратура для проведения медицинских манипуляций.

Как отметили в краевом минздраве, новая медбригада будет обслуживать порядка 160 пациентов Осинского, Бардымского и Еловского округов.

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