Алёна Бронникова За неделю с укусами клещей в медучреждения обратились 367 жителей Прикамья С начала года количество пострадавших превысило 26 тысяч человек Поделиться Твитнуть

С начала сезона в медицинские организации Прикамья с жалобами на укусы клещей обратились 26 425 человек, из них 4 465 детей. За неделю количество пострадавших выросло на 367 человек.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, больше всего случаев присасывания, как и прежде, фиксируется в шести территориях Прикамья. Это Добрянский, Ильинский, Карагайский, Пермский, Очёрский и Краснокамский округа.

Результаты лабораторных исследований клещей, которые были сняты с пострадавших жителей Пермского края, показали, что в 46,6% случаев паразиты инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. Также в 3,6% случаев выявлены заражения моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом. Реже всего клещи на территории региона являются переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека — он обнаружен только в 1,1% случаев.

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