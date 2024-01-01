«Метафракс» принял новую экологическую политику Поделиться Твитнуть

«Метафракс Кемикалс» — один из крупнейших российских производителей метанола и его производных — сообщил о принятии новой экологической политики. Этот шаг подтверждает приверженность компании принципам устойчивого развития и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

В документе определено несколько ключевых направлений. Компания намерена активизировать усилия по снижению выбросов парниковых газов. Усилия предприятия направлены на улучшение качества окружающей среды. «Метафракс Кемикалс» намерен продолжать регулярный мониторинг состояния окружающей среды и принимать меры по снижению негативного воздействия на почву, воду и воздух. В экологической политике также есть пункт о внедрении новых технологий, направленных на сокращение отходов производства и уменьшение потребления природных ресурсов.

В фокусе внимания по-прежнему остаётся экологическая безопасность. Будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности производственных процессов и предотвращения аварийных ситуаций, которые могут нанести вред окружающей среде, в том числе обучение персонала и повышение экологической грамотности сотрудников.

Компания обязуется придерживаться принципов открытости и открыта к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.

«Сбережение природных ресурсов, улучшение качества жизни нации — один из базовых приоритетов в развитии всей промышленности России. В работу компаний холдинга "Росхим" мы закладываем экологичность, бережливое ресурсное обеспечение. В числе приоритетных направлений деятельности в области охраны природы — рациональное использование природных ресурсов, защита окружающей среды посредством снижения воздействия от деятельности, внедрение наилучших доступных технологий», — говорит генеральный директор АО «Росхим» Эдуард Давыдов.

В 2023 году общие затраты компании «Метафракс Кемикалс» на охрану окружающей среды составили 155,8 млн руб. Эксплуатационные затраты на функционирование очистных сооружений превысили 95 млн рублей, направлены на охрану атмосферного воздуха — 23,5 млн руб. В модернизацию оборудования очистных сооружений инвестировано более 16 млн руб.

В июле 2024 года компания стала номинантом IV национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2024». Проект предприятия «Комплекс по производству аммиака-карбамида-меламина на основе продувочного газа производства метанола» отмечен сразу в двух номинациях: «ESG-трансформация» и «Сокращение вредных выбросов в атмосферу».

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