Зарина Ситдикова
Экс-депутат заксобрания Прикамья Александр Флегинский избавился от ещё одного крупного актива
Бизнесмен продал офисное здание на улице Ленина
Бывший депутат регионального парламента Пермского края Александр Флегинский продал пятиэтажное административное здание по ул. Ленина, 77а в Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
По информации издания, новым собственником офисного центра площадью 4,7 тыс. кв. м стал Леонид Панченко. Он является совладельцем компании-застройщика коттеджного посёлка «Барбарис», который возводится в д. Паздерино. Сумма сделки оценивается экспертами в более 300 млн руб.
Как ранее писал «Новый компаньон», в 2023 году Александр Флегинский избавился от другого крупного актива в Перми — кинотеатра «Кристалл». Здание у ГОК «Панорама», принадлежащей бизнесмену, выкупили власти Пермского края. Общая стоимость сделки составила 370 млн руб. После покупки в здание переехала Пермская синематека. Кроме того, в «Кристалле» открылся региональный молодёжный центр.
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