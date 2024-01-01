Зарина Ситдикова Экс-депутат заксобрания Прикамья Александр Флегинский избавился от ещё одного крупного актива Бизнесмен продал офисное здание на улице Ленина Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Миргородский

2gis.ru

Бывший депутат регионального парламента Пермского края Александр Флегинский продал пятиэтажное административное здание по ул. Ленина, 77а в Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, новым собственником офисного центра площадью 4,7 тыс. кв. м стал Леонид Панченко. Он является совладельцем компании-застройщика коттеджного посёлка «Барбарис», который возводится в д. Паздерино. Сумма сделки оценивается экспертами в более 300 млн руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в 2023 году Александр Флегинский избавился от другого крупного актива в Перми — кинотеатра «Кристалл». Здание у ГОК «Панорама», принадлежащей бизнесмену, выкупили власти Пермского края. Общая стоимость сделки составила 370 млн руб. После покупки в здание переехала Пермская синематека. Кроме того, в «Кристалле» открылся региональный молодёжный центр.

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