В Перми из-за работ на теплосетях меняется схема проезда на площади Дружбы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермские тепловые сети проводят ремонт участка трубопровода на площади Дружбы в Мотовилихинском районе города Перми. Мероприятия необходимы для надёжного теплоснабжения жителей, согласованы с администрацией города, Пермской дирекцией дорожного движения и ГАИ.

В связи с ремонтом теплосети на период с 22 августа до 9 сентября 2024 года проезжая часть на площади Дружбы при повороте на ул. Дружбы в сторону ул. Технической перекрывается с возможностью объезда по разворотному кругу общественного транспорта. Просим водителей учитывать это при движении.

Энергетики приносят жителям извинения за доставленные неудобства и напоминают: ремонт теплосетевой инфраструктуры необходим для обеспечения стабильной подачи тепла и горячей воды в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

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