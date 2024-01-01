В Прикамье предложили новые подходы к мерам поддержки системы высшего образования Информацию обсудили на заседании Совета ректоров Поделиться Твитнуть

На заседании Совета ректоров вузов Пермского края 20 августа губернатору Дмитрию Махонину представили предложения по модернизации мер поддержки системы высшего образования в соответствии с целями и приоритетами федеральной Стратегии научно-технологического развития (НТР) и региональной программы.

Как отметил глава Прикамья, задачей на ближайшее время является синхронизация существующих мер поддержки с программой НТР региона.

«В том числе они должны способствовать развитию научных коллективов будущего межвузовского кампуса, который строим благодаря нацпроекту "Наука и университеты". Предлагаю уделить особое внимание индивидуальным мерам поддержки студентов, аспирантов и учёных края», — добавил Дмитрий Махонин.

По словам председателя Совета, ректора ПГГПУ Константина Егорова, существующие меры носят системный характер и направлены на содействие фундаментальным научным и прикладным исследованиям, а также на формирование стипендиального фонда и выплаты учёным. При этом в Прикамье отмечены более обширные охват получателей и объём финансирования относительно других регионов.

«В Пермском крае, по сравнению с другими регионами, отмечается больший охват получателей и объём финансирования, направляемый на развитие научного и кадрового потенциала высшего образования, исследований и разработок. При этом программа НТР задаёт новые требования, и необходимо актуализировать имеющиеся меры поддержки на новом этапе развития», — подчеркнул он.

О новых подходах рассказал и.о. проректора по приоритетным проектам ПНИПУ, руководитель экспертной группы Павел Волегов. Он сообщил, что меры поддержки должны соответствовать основным целям, в том числе, обеспечению технологического суверенитета страны за счёт развития кадрового потенциала и создания передовых технологий и увеличения выпуска высокотехнологической продукции. Он также обратил внимание на необходимость поддержки сетевых образовательных программ межвузовского кампуса «Будущее Пармы», пять направлений которого соответствуют приоритетным отраслям экономики региона, а вузы обеспечат подготовку кадров и новых технологий.

Отдельное внимание было уделено созданию молодёжных проектно-конструкторских бюро, где студенты смогут проходить практико-ориентированное обучение, а затем устраиваться на работу в отрасли в сокращённые сроки. Также было предложено сформировать новые научные школы. Для привлечения в вузы молодых исследователей на приоритетные для региона научные специальности (программа постдоков) планируется выделить гранты.

На ближайшем пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты рассмотрят законопроекты об увеличении выплат докторам наук и повышении «губернаторской» стипендии студентам-высокобалльникам. Кроме того, проектом поправок к бюджету предлагается выделить дополнительные средства на региональное софинансирование программ развития Передовых инженерных школ и «Приоритет-2030».

Поддержка программы развития ПНИПУ как участника «Приоритет-2030» и Передовой инженерной школы Пермского политеха запланирована с 2024 года. ПНИПУ и ПГНИУ дано поручение подготовить заявки и принять участие в создании на базе вуза Передовых инженерных школ, ПГНИУ поручено заявиться на конкурс «Приоритет-2030».

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