Алёна Бронникова Владелица кафе в Прикамье взыскала с клиентки компенсацию за негативный отзыв Роспотребнадзор во время проверки заведения не выявил нарушений Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В Кунгуре владелица кафе через суд взыскала компенсацию с посетительницы за опубликованный на личной странице и в публичной группе ВКонтакте отзыв, порочащий деловую репутацию заведения. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края.

«Несколько месяцев назад гражданка написала о неудовлетворительном качестве пищи в популярном среди местных жителей кафе, обосновывая это тем, что после совместного похода туда семьёй они получили отравление, а также призывала сделать выбор в пользу другого заведения. Индивидуальный предприниматель в лице владелицы кафе подал в суд на женщину», — рассказали в краевом УФССП.

Роспотребнадзор в ходе проверки кафе не выявил нарушений законодательства. Суд посчитал сведения не соответствующими действительности и обязал женщину выплатить компенсацию морального вреда 5 тыс. руб. и расходов на представителя в суде 40 тыс. руб., а также удалить размещённую информацию в соцсети. Требования были выполнены.

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