Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае пройдут «Ночь кино» и «День кино» Показы новых российских фильмов, инструкция, как начать карьеру в кино, и программа для самых маленьких Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

День российского кино отмечается 27 августа с 1980 года, когда праздник ещё назывался Днём советского кино. В отличие от других профессиональных праздников, таких как День строителя или День железнодорожника, это важная дата не только для работников отрасли, но и для миллионов зрителей. Неудивительно, что на 27 августа кинематографисты и кинопрокатчики назначают множество специальных зрительских событий.

В девятый раз День кино предваряется всероссийской акцией «Ночь кино», ставшей продолжением таких популярных ноктюрнов, как «Ночь музеев», «Ночь искусств» и «Библионочь». В этом году «Ночь кино» пройдет 24 августа 2024 года во всех субъектах Российской Федерации.

В эту ночь в сети социальных кинозалов Пермского края состоятся кинопоказы трёх популярных новинок отечественного кинематографа: масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух» (16+), новой экранизации научно-фантастической повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд» (6+) и сказки «По щучьему велению» (0+). В акции примут участие 138 кинозалов в разных населённых пунктах региона.

Министерство культуры Пермского края

На День российского кино 27 августа Пермская синематека при поддержке краевого минкульта подготовила большую программу в «Кристалл-центре»: бесплатные кинопоказы с обсуждением фильмов, мастер-классы и лекции. Акция начнётся в 14:00 и продлится до позднего вечера. Вход на все события Дня кино свободный.

В течения дня на площадке будут демонстрироваться лучшие работы Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино» (18+): анимационные ленты, документальные и игровые короткометражки. В кинопрограмме Дня кино также знаковые киноленты нового тысячелетия, снятые после «нулевых»: признание в любви к Белграду в кинодебюте режиссёра из Перми Любови Мульменко «Дунай» (18+) и «сердечно-сосудистая» трагикомедия Бориса Хлебникова «Аритмия» (18+).

Для желающих погрузиться в историю и процесс создания кино на протяжении дня пройдут экскурсии «Кино в Перми. История синематеки» и «Кинотеатр изнутри», во время которых можно будет познакомиться с историей пермского кино и с современным процессом кинопоказа, с «кухней» кинопроката.

Участники воркшопа от Пермской кинокомиссии получат пошаговый рецепт создания своей видеовизитки, чтобы начать карьеру в кино. Директор Центра развития кинопроизводства Алёны Семерикова-Волкова станет модератором дискуссии о перспективах развития индустрии кино в Пермском крае.

Детская программа включает просмотр сказки «Летучий корабль» (6+) и мастер-класс по рисованию, для самых маленьких зрителей – знакомство со сборником мультфильмов из серии «Гора самоцветов» (0+) – авторских анимационных фильмов по мотивам сказок народов бывшего СССР – с обсуждением с медиапедагогом Ариадной Старковой и мастер-классом по созданию любимого персонажа из мультфильма.

На сайте Пермской синематеки можно найти подробное расписание всех событий Дня кино.

Министерство культуры Пермского края

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