В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» завершён комплексный остановочный ремонт Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершился комплексный остановочный ремонт — самый продолжительный за последние 16 лет. За более чем месяц было проведено порядка 2500 работ. Задачи выполнялись в круглосуточном режиме с применением цифровой системы контроля.

Одной из важнейших работ стала замена внутренних устройств и катализатора в колонне синтеза цеха по производству аммиака. Для этого было разработано собственное уникальное техническое решение.

Андрей Трунов, технический директор АО «ОХК «Уралхим»:

— Техническое перевооружение колонны синтеза — это прорывной проект. Мы своими силами разработали, изготовили и установили внутренние устройства колонны синтеза аммиака. Это решение позволило усилить конструкции, увеличить активный объём катализатора и оптимизировать распределение газового потока.

В работах были заняты все ремонтные подразделения предприятия и персонал основных производственных цехов. Кроме того, было привлечено более 700 человек из 18 подрядных организаций. Также в ремонте участвовали 43 сотрудника других предприятий «Уралхима».

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