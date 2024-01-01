Алёна Бронникова От пермского аэропорта в бюджет Прикамья в виде дивидендов поступило 125 млн рублей Всего в виде дивидендов на 15 августа поступило 244 млн рублей Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

От АО «Международный аэропорт «Пермь» в бюджет Пермского края года поступило 125 млн руб. доходов в виде дивидендов. Соответствующая информация содержится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о внесении изменений в краевой бюджет на 2024-2026 годы.

Документом предлагается увеличить доходы бюджета в 2024 году в связи с фактическим поступлением сверхутверждённых сумм за счёт НДФЛ на 3,3 млрд руб., госпошлины за регистрацию прав на недвижимость на 92,6 млн руб., перечислений части прибыли после уплаты обязательных платежей от ГУП «Краевые электрические сети» на 30 млн руб. и пеней по налогам и сборам на 419,5 млн руб. А также от доходов бюджета в виде дивидендов от организаций, сумма которых на 15 августа составила 244,4 млн руб.

Наибольший объём средств в виде дивидендов поступил от аэропорта, от АО «Пермский региональный оператор ТКО» поступило 112,4 млн руб., а от ООО «Пермский краевой экологический оператор» — 7 млн руб.

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