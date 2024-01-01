Молодогвардейцев Пермского края поощрили за работу с гуманитарной помощью Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Во Всемирный день гуманитарной помощи, который отмечается 19 августа, в зале заседаний регионального исполкома партии «Единая Россия» собрались те, кто в течение двух лет в ежедневном режиме помогает военнослужащим Пермского края и мирному населению новых регионов России.

В рамках мероприятия состоялось награждение 12 активистов Пермского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» за помощь в сборе и формировании гуманитарной помощи.

От лица Регионального отделения Партии поблагодарил ребят и вручил подарки Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии.

«Спасибо за ваш труд. На сложившуюся ситуацию можно смотреть с разных сторон: сидеть дома, переживать, быть равнодушным, а можно делать так, чтобы и победу приближать и помогать землякам, которые находятся в трудной ситуации. Вы этим делом и занимаетесь. Приятно, что в таком молодом возрасте находите в себе физические, душевные силы, время для того, чтобы помогать нашим людям. Это очень ценно», — отметил Вячеслав Григорьев.

Благодарственным письмом и ценным подарком от «Единой России» были отмечены Артур Быстрых, Александр Гуляев, Кирилл Зубарев, Яна Завирохина, Юлия Култышева, Никита Костылев, Мария Майснер, Артём Михалев, Егор Хлякин, Данил Трясцин, Руслан Рзаев, Алексей Пушкарев.

Напомним, представители «Молодой Гвардии Единой России» в Пермском крае не только участвуют в сборе, формировании и погрузке гуманитарных грузов, но и лично выезжают в новые регионы в рамках гуманитарной миссии.

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