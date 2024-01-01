Число вахтовых вакансий в Пермском крае выросло на 33% Наиболее часто вахтовую работу предлагают токарям Поделиться Твитнуть

За токарным станком Андрей Шишигин, токарь механического отделения РМЦ РПУ

Архив ИД «Компаньон»

С января по июль 2024 года в Пермском крае зарегистрировано 12,8 тыс. вакансий с вахтовым графиком работы, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Об этом сообщает hh.ru.

В целом по России, для сравнения, было опубликовано почти полмиллиона вахтовых вакансий (460,5 тыс., +32% по сравнению с прошлым годом). В числе лидеров по регионам Республика Башкортостан, Красноярский край, Иркутская область, Москва и Свердловская область. Пермский край занимает место в ТОП-20.

Наиболее часто вахтовую работу предлагают токарям (13% всех вакансий), водителям (12%), разнорабочим (11%), сварщикам (10%). В единичных случаях работодатели приглашают фармацевтов, артистов, дизайнеров, аналитиков и учителей.

Средняя заработная плата для вахтовиков составляет 153 600 руб., что на 33% выше, чем год назад. Наивысшие оклады у сварщиков — 220 900 руб.

Готовность работать вахтой проявили только 4% соискателей из Перми, при этом медиана ожидаемых зарплат составляет 100 000 руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.