Пермские ТРК «Семья» и «Универсам» достались компании из Объединённых Арабских Эмиратов Ранее активы принадлежали швейцарской Norpexal Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Торговые комплексы группы «ЭКС» в Перми и Уфе сменили собственника — теперь они находятся в руках Adreco Nolding Limited из ОАЭ, вместо швейцарской компании Norpexal, принадлежащей бывшему губернатору Прикамья Олегу Чиркунову. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В группе «ЭКС» подтвердили информацию о сделке, но не раскрыли имя нового бенефициара. Также там отметили, что руководство холдинга и взаимоотношения с арендаторами останутся без изменений. Представители «ЭКС» добавили, что, будучи резидентом ОАЭ, дружественной России юрисдикции, новый собственник будет эффективно организовывать процессы и гарантирует надёжное управление объектами.

Швейцарская Norpexal вышла из числа учредителей пермских компаний «Э.К.С.-Интернешнл», «Универсам-Инвест» и «Либор ТРК», которые контролируют три крупных объекта недвижимости в Перми (ТРК «Семья» и ТЦ «Универсам» по ул. Борчанинова, 13) и ТРК «Уфа» в Уфе. По информации «СПАРК-Интерфакс», изменение владельца произошло 19 августа.

Как пишет издание, согласно одной из версий, новый бенефициар связан с семьёй экс-губернатора, а сделка может быть связана с ужесточением контроля со стороны Швейцарии над дивидендами из России. Общая стоимость оставшихся активов ГК в Перми оценивается в 5 млрд руб.

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