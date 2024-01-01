Алёна Бронникова Пермская телебашня включит праздничную подсветку в День государственного флага Иллюминация будет работать на протяжении трёх часов 22 августа Поделиться Твитнуть

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр

В День государственного флага РФ 22 августа главная пермская телевизионная башня включит архитектурно-художественную подсветку и окрасится в цвета триколора. В честь праздника подсветка будет работать с 22:00 22 августа до 01:00 23 августа. Об этом сообщили в пермском РТПЦ.

В акции также примут участие башни и мачты РТРС Благовещенска, Братска, Брянска, Грозного, Кызыла, Нальчика, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Пензы, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

Празднование Дня государственного флага РФ 22 августа было установлено указом президента России в 1994 году. В этот день в 1991 году Верховный совет РСФСР постановил «считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос — официальным национальным флагом Российской Федерации».

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