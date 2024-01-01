Алёна Бронникова Пермская усадьба вошла в ТОП-10 самой дорогой загородной недвижимости России Комплекс выставили на продажу за 135 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пермская усадьба вошла в ТОП-10 рейтинга самых дорогих объектов загородной недвижимости в России. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные аналитического сервиса ЦИАН.

Загородный комплекс выставили на продажу за 135 млн руб. Он находится площадью в д. Большое Савино Пермского муниципального округа, его площадь составляет 1,5 га. Усадьба включает в себя два деревянных дома – основной трёхэтажный с камином и винным погребом и двухэтажный гостевой, а также пункт охраны, блок хозяйственных построек, вертолётную площадку, пруд с рыбой и лесной массив, на территории которого обитают пятнистый олень, дикие утки, сова, дятел и заяц.

В федеральном рейтинге пермская усадьба оказалась на седьмом месте, уступив загородным коттеджам в Свердловской области на 2 млн руб. Коттеджи с габаритами 316 и 366 кв. м продаются одним лотом за 137 млн руб. Самым дорогим объектом в стране среди загородной недвижимости оказался особняк в Калининградской области площадью 1,8 тыс. кв. м на участке в 1,5 га стоимостью 300 млн руб.

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