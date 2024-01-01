В Перми напали на воспитателя детсада во время прогулки с дошколятами На конфликт реагировали бойцы ГБР Поделиться Твитнуть

фото с сайта учреждения "Детский сад "Город мастеров"

Днём во вторник, 20 августа, во время прогулки с детьми в детском саду «Город мастеров» (Пермь, ул. Беляева) совершена попытка нападения на воспитателя одной из групп. О происшествии сообщил telegram-канал «Комиссаръ».

По сведениям издания, нападавшим оказался ревнивый муж женщины, он собирался устроить семейную разборку «с чем-то железным в руках».

Как отмечает telegram-канал, выяснение отношений происходило на расстоянии от группы дошколят, и агрессия мужчины не была направлена на детей. На конфликт оперативно отреагировали бойцы ГБР.

«Новому компаньону» в городском департаменте образования подтвердили факт происшествия.

«К сожалению, конфликт бытового характера завершился выяснением отношений с воспитателем детского сада «Город мастеров» на территории учреждения. Воспитанникам ничего не угрожало — конфликт произошёл на расстоянии от детей, никто не пострадал. Группа продолжает день в штатном режиме, воспитатель продолжает работу. Согласно алгоритму, оперативно была вызвана группа быстрого реагирования, мужчину задержали, незамедлительно передали правоохранительным органам», — прокомментировали в ведомстве.

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