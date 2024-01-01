Зарина Ситдикова В Перми выбирают название новой трамвайной остановки у моста через Данилиху Голосование продлится до 1 сентября Поделиться Твитнуть

В Перми стартовало онлайн-голосование за название новой трамвайной остановки, которая разместится на пересечении улиц Крисанова и Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснили в мэрии, новый остановочный пункт будет обустроен в рамках строительства перехода «Карпинского—Столбовая—Крисанова». После возведения моста через реку Данилиху трамвайная линия будут перенесена с ул. Крылова на построенный участок ул. Крисанова. Таким образом, ранее существующая трамвайная остановка «Ул. Крылова» будет демонтирована.

На выбор предлагаются четыре варианта названия: «Данилиха», «Улица Подгорная», «Речная», «17-й Апелляционный суд». Кроме того, можно предложить своё оригинальное имя для остановочного пункта.

Сделать свой выбор все желающие могут до 1 сентября. Проголосовать можно двумя способами: на портале «Госуслуги» по ссылке, а также на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».

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