Зарина Ситдикова В Пермском крае мотоциклист опрокинул два мобильных комплекса фотовидеофиксации Нарушителю придётся заплатить за ремонт приборов Поделиться Твитнуть

В Чернушке мотоциклист на глазах оператора управления мобильными комплексами фотовидеофиксации уронил их на обочину. Инцидент был зафиксирован на камеру видеорегистратора. Об этом сообщается в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.

На опубликованном ролике видно, как водитель останавливается на дороге, слезает с мотоцикла, подходит к так называемой камере-треноге и опрокидывает её. Затем мужчина переходит на другую сторону и роняет второй прибор, фиксировавший нарушения на встречной полосе.

Как отметили в минтрансе, по данному факту написано заявление в полицию.

«Прибор является государственным имуществом, его стоимость варьируется от 1,5 до 2,5 млн руб. Сумма ущерба будет взыскана с виновного, в случае доказательства его вины», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве напомнили, что подобные мобильные комплексы устанавливаются в целях борьбы с аварийностью, а зафиксированные ими штрафы идут в фонд ремонта дорог и обеспечение безопасности движения. Участок ул. Коммунистической в Чернушке, где всё произошло, входит в число аварийно-опасных — с начала года там случилось два ДТП с пострадавшими.

По данным минтранса, камерам-треногам после случившегося требуется ремонт. Оператор комплексов при этом не пострадал.

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