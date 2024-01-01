Зарина Ситдикова За продажу леса без торгов оштрафован начальник Пермского лесопожарного центра Он признан виновным в нарушении порядка заключения договоров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начальник Пермского лесопожарного центра привлечён к административной ответственности по ч. 10 ст. 7.32.4 КоАП РФ (нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов, продажи государственного или муниципального имущества). Об этом сообщается на Едином портале Прокуратуры РФ.

По данным надзорного органа, нарушения были выявлены Пермской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки в госучреждении. При осмотре документов выяснилось, что руководитель центра заключал договоры купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем без проведения торгов.

По выявленным фактам природоохранным прокурором начальнику учреждения было внесено представление. Оно было удовлетворено.

Кроме того, виновник понёс финансовое наказание. Согласно КоАП РФ, по указанной статье назначается штраф 3-10 тыс. руб.

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