Зарина Ситдикова В Пермском крае за неделю число заболевших COVID-19 выросло в полтора раза В регионе продолжается рост случаев заражения коронавирусной инфекцией Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшую неделю с 12 по 18 августа выявлено 259 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В сравнении с предыдущими показателями, когда в Прикамье было зафиксировано 170 случаев инфицирования, число заражений коронавирусом увеличилось на 52%, или в полтора раза.

По информации Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших традиционно выявлено в Перми. Из 259 пациентов жителями краевого центра являются 134 человека. Это составляет 51,7% от общего числа инфицированных в регионе.

Как и ранее, в лабораторно исследованных пробах в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон». Такая тенденция сохраняется в Пермском крае на протяжении нескольких месяцев.

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