В Прикамье более 150 человек стали участниками акции «Лето без долгов»

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Фонд капитального ремонта Пермского края подводит промежуточные итоги первого месяца акции «Лето без долгов» по списанию пени. Как рассказали специалисты фонда, в первый месяц участниками акции стали более 150 человек. Им списали порядка 1 млн руб. начисленных пени. Активнее всего погашают основной долг жители Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского.

Акция продлится до 10 октября 2024 года. Для участия в ней необходимо заполнить заявление установленного образца, полностью оплатить задолженность по взносам на капитальный ремонт на момент подачи заявления, передать заявление в фонд вместе с копиями платёжных документов, доказывающих оплату в период акции.

Отметим, отправить документы в Фонд капитального ремонта можно двумя способами — с помощью электронной формы на сайте фонда и лично по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а.

Напоминаем, по условиям акции списание пени не распространяется на собственников, имеющих задолженность, которая признана судом, и вступившее в законную силу или неисполненное решение суда (судебного приказа, исполнительного листа), а также имеющих задолженности по оплате государственной пошлины, уплаченной фондом при обращении в судебные органы.

По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону горячей линии 8-800-550-95-15.

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