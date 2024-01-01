В Прикамье более 150 человек стали участниками акции «Лето без долгов» Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края подводит промежуточные итоги первого месяца акции «Лето без долгов» по списанию пени. Как рассказали специалисты фонда, в первый месяц участниками акции стали более 150 человек. Им списали порядка 1 млн руб. начисленных пени. Активнее всего погашают основной долг жители Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского.

Акция продлится до 10 октября 2024 года. Для участия в ней необходимо заполнить заявление установленного образца, полностью оплатить задолженность по взносам на капитальный ремонт на момент подачи заявления, передать заявление в фонд вместе с копиями платёжных документов, доказывающих оплату в период акции.

Отметим, отправить документы в Фонд капитального ремонта можно двумя способами — с помощью электронной формы на сайте фонда и лично по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а.

Напоминаем, по условиям акции списание пени не распространяется на собственников, имеющих задолженность, которая признана судом, и вступившее в законную силу или неисполненное решение суда (судебного приказа, исполнительного листа), а также имеющих задолженности по оплате государственной пошлины, уплаченной фондом при обращении в судебные органы.

По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону горячей линии 8-800-550-95-15.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.