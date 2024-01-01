«Азот» вложил 105 млн рублей в развитие социально-бытовых условий сотрудников Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» открылась обновлённая столовая. Двухэтажное помещение представляет собой обеденную зону на 156 посадочных мест.

Реконструкция столовой площадью 1,6 тыс. кв. м началась в январе 2023 года и завершилась в июле 2024-го. Стоимость ремонта помещения составила 93 млн руб., ещё порядка 12 млн руб. было потрачено на закупку оборудования.

Помещения обеденного зала оформлены в светлой цветовой гамме с использованием натуральных природных оттенков дерева, камня и декоративной зелени. За стилеобразующий элемент взяли идею кристаллических связей, которая служит отсылкой к производству минеральных удобрений. Много внимания уделено эргономике пространства.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— За время реставрации столовая преобразилась до неузнаваемости: были проведены ремонтные работы, обновлена мебель и техническое оснащение. Теперь на предприятии есть современное и комфортное пространство для приёма пищи, которое соответствует всем стандартам качества и безопасности. Уверен, что обновлённая столовая станет местом притяжения для сотрудников, а вкусная и здоровая еда будет способствовать повышению производительности труда и укреплению здоровья.

Руководитель филиала «Академия вкусных блюд» г. Березники Марина Черноморцева и директор филиала «Азот» Андрей Семенюк

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

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