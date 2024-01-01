Алёна Бронникова Прикамье вошло в ТОП-15 регионов с наименьшим числом ДТП с пострадавшими Количество ДТП за год снизилось на 4% Поделиться Твитнуть

Пермский край занял 15 место в рейтинге российских регионов по числу ДТП с пострадавшими, произошедших с января по июнь 2024 года. Рейтинг из 85 регионов был составлен экспертами РИА Новости на основе данных МВД.

Согласно представленной информации, за первое полугодие в Прикамье произошло 74 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспорта, что на 4,4% меньше, чем в АППГ. Погибших и раненых на 100 тыс. жителей составило 44 человека.

Средние показатели по России: 95 ДТП на 100 тыс. единиц транспорта (+0,1% к показателям прошлого года) и 52 пострадавших на 100 тыс. жителей. В пятёрку регионов с самой низкой аварийностью вошли Чечня (11 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспорта), ЯНАО (42), Чукотка (почти 47), Московская и Томская области (49). Свердловская область оказалась в рейтинге на шестом месте с показателем в 52 ДТП и 39 пострадавших (-4,7% к АППГ). Наибольшее количество аварий с пострадавшими было зафиксировано в Туве (265 ДТП на 100 тыс. единиц автотранспорта), Калмыкии (219), Омской (188), Тюменской (176) и Костромской (171) областях.

За январь-июнь 2024 года, по сравнению с АППГ, в 43 субъектах РФ число ДТП с погибшими и ранеными снизилось, в 42 — выросло. Лидером по снижению стала Брянская область (-30,3%), ещё в пятнадцати регионах темпы снижения находились в диапазоне от 10 до 20%. В шести регионах рост ДТП с пострадавшими превысил 20%. Сильнее всего количество таких аварий выросло в Ненецком АО (+37,5%).

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