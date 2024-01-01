Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае Чусовской музей обновил оборудование Благодаря национальному проекту «Культура» Чусовской округ получит за один год модельную библиотеку, виртуальный концертный зал и социальный кинозал Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В 2024 году в Чусовском округе в сфере культуры — масштабное обновление. Идёт модернизация библиотеки по модельному стандарту национального проекта «Культура», в Верхнечусовских Городках уже открыт социальный кинозал, а на базе Чусовской детской школы искусств имени семьи Балабан скоро будет открыт виртуальный концертный зал.

Сейчас в школе по региональному проекту «Комфортный край» проводится ремонт большого и малого зрительных залов, а оборудование для виртуального концертного зала национального проекта «Культура» уже закуплено.

Участником национального проекта «Культура» стал и Чусовской музей. Федеральное финансирование позволило значительно обновить материально-техническую базу музея: появились 40 современных светильников, 16 удобных шкафов для хранения экспонатов и 11 стильных витрин. Новые элементы оснащения делают музей более привлекательным для посетителей и создают комфортные условия для хранения и демонстрации экспонатов.

Министерство культуры Пермского края

Татьяна Власова, директор Чусовского музея:

— Благодаря поддержке минкульта, благодаря участию в национальном проекте мы впервые получили профессиональный музейный свет на три наших помещения, и эффект этого обновления стал очевиден на первой же выставке — это была выставка графики и живописи, и посетители отметили, что картины выглядят совершенно по-другому.

Летом у нас прошла выставка минералов, которая не могла бы вообще состояться без профессионального освещения: камень — это такой предмет, который без подсветки невозможно достойно показать.

В конце прошлого года мы выиграли большой грант краевого минкульта на создание новой постоянной экспозиции об истории металлургии, и этот свет очень пригодится для того, чтобы экспозицию хорошо оформить. Она откроется уже в этом году.

Столь масштабное обновление культурной сферы Чусового и Чусовского округа стало возможным благодаря сотрудничеству ведомств разного уровня: федеральной поддержке в рамках национального проекта, усилиям краевого министерства культуры и муниципальному финансированию.

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