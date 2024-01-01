Алёна Бронникова Продюсер пермского писателя Иванова и тренер по плаванию за пять дней проплыли 181 км Юлия Зайцева и Лариса Попова приняли участие в ультрамарафоне «Самарская Лука» Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Иду без цели"

Продюсер пермского писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева и пермский тренер, мастер спорта по плаванию Лариса Попова приняли участие в заплыве X-WATERS Samara 181. За пять дней вдвоём они проплыли 181 км.

В своём telegram-канале Юлия Зайцева рассказывала о том, как шла подготовка к ультрамарафону, и на протяжении всего заплыва с 14 по 18 августа публиковала видео и фото с заплыва по течению Волги в Самаре. Маршрут проходит вокруг природного заповедника «Самарская Лука», ежедневно участникам необходимо было преодолевать дистанцию в 30-40 км.

«В конце прошлого года я рассказала вам о главном своём челлендже 2024 — заплыве "Самарская Лука". Это 181 км кролем по Волге за 5 дней. Мы проплывём его в дуэте с моим прекрасным тренером Ларисой Поповой в режиме эстафеты. Один плывёт, другого следом везут на моторной лодке, раз в час участники меняются. И в итоге каждый в среднем проплывает 18 км в день, вместе — 36 км», — написала Юлия Зайцева.

Каждому из команды за пять дней предстояло проплыть по 90 км. По требованию организаторов участницам необходимо было получить справку, что они могут преодолеть 45 км. По словам продюсера, даже это число напугало медиков, но пермячки объяснили, что такие нагрузки они уже проходили, а 45 км нужно проплыть не за один день.

В заключительный пятый день участникам необходимо было пройти дистанцию в 30 км. Пермячки финишировали. Результаты будут известны позже.

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