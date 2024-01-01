Алёна Бронникова Из-за плановых работ жители более трёхсот домов в Перми останутся без воды Названы адреса отключений на следующей неделе Поделиться Твитнуть

В компании «Новогор-Прикамье» назвали адреса домов в Перми, где с 19 по 25 августа из-за плановых работ на сетях возможно понижение давления или полное отключение водоснабжения. Согласно представленным данным, ограничения подачи воды коснутся более трёхсот домов.

В компании обратили внимание, что данные меры являются необходимым требованием технологического процесса, а локальные отключения позволяют предотвратить серьёзные аварии с более масштабными отключениями. Пермяков просят с пониманием отнестись к подобным ситуациям.

В начале недели, 19 августа, в связи с планово-ремонтными работами краткосрочные отключения ожидаются с 09:00 до 13:00 по ул. Революции, 2, ул. Фонтанной, 1а к2, 1а/1, 2а, с 10:00 до 19:00 на Комсомольском пр, 7, ул. Куйбышева, 11, ул. Осинской, 8, 12, ул. Петропавловской, 59, ул. Советской, 62, 63, 65, 67, 68, 69 и с 14:00 до 17:00 по ул. Уральской, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а. Также с 9:00 на сутки с 19 по 20 августа отключения ожидаются по ул. Кировоградской, 52, 66, 68, 68а.

В связи с планово-ремонтными работами воду отключат 21 августа на сутки с 9:00 по ул. Закамской, 20а, ул. Кировоградской, 31, 32, 33, 37а, 38, 39, 41, а также с 10:00 по ул. Агатовой, 26, 28, 28а, 32, 36, ул. Артёма, 89, 134, ул. Грибоедова, 72, 74, 75, 93, ул. Мраморной, 44, ул. Сакко и Ванцетти, 88, 96, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 116, 117 и ул. Уинской, 43.

В пятницу, 23 августа, с 10:00 до 19:00 в связи с планово-ремонтными работами вода может отсутствовать на ул. Екатерининской, 116 и ул. Куйбышева, 37.

Большее количество домов на текущей неделе коснутся отключения воды из-за планово-ремонтных работ, которые будут проводиться в выходные. В течение дня 24 августа с 09:00 до 19:00 возможны отключения по ул. Кабельщиков, 83, 85, 85а, 87, 89, 89а, 95, 95а, ул. Карбышева, 74, 76/1, 76/2, 76/3, 78/1, 78/2, 78/3, 78а, 80/1, 80/2, 82/1, 82/2, 84, 86, 88, 88а, ул. Луговского, 3 и ул. Репина, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 70, 70а, 71, 72, 73, 74а, 75, 76.

В течение суток с 10:00 24 августа до 10:00 25 августа водоснабжение может отсутствовать в домах по ул. Монастырской, 54 и Свердловской, 1а, 2а, 4. А с 18:30 24 августа до 18:30 25 августа — на ул. Белинского, 50, 52, 57, 59, 61, ул. Борчанинова, 71а, 77, 85, ул. Глеба Успенского, 2а, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 22, 28, ул. Елькина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 7, 8, 8а, 12, 14, 39, 41, 43, 45, 47, 49, ул. Камчатовской, 5, 18, 20, 26, пр. Комсомольском, 69, на ш. Космонавтов, 1а, 1б, 10, 10а, 12, 13 лит б, 14, 16, 17, 18, 19 лит г, 19а, 25, ул. Краснофлотской, 11, 11/1, 11/2, 14, 14а, 15, 16, 18, 25, 28, 29, 29а, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 35/1, 36, 38, 40, 40а, ул. Куйбышева, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 57, 57а, 58а, 59, 60, 61, 62, 62а, 64, 65, 65/1, 66, 67, 67/1, 68, 68/1, 68/2, 68/3, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 79А, 80, 80/3, 82, 82/1, 83, 85, ул. Механошина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 17/1, 27, 29, 29а, 31, ул. Нестерова, 18, ул. Пионерской, 2, 4, 5а, 7а, 8, 9, 12, 15, 17, ул. Полины Осипенко, 61, ул. Попова, 58, ул. Революции, 48а, 48б, 48в, 50, 52, 52б, 52в, 54, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 66, 68, ул. Седова, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 22/2, ул. Эпроновской, 4а.

В воскресенье, 25 августа, для проведения аварийно-восстановительных работ по ул. Куликовской, 44, с 9:00 до 19:00 отключение воды может коснуться жителей домов ул. Акмолинской, 1, ул. Декабря, 1, ул. Залесной, 1, ул. Космической, 1, ул. Куликовской, 3, пер. Песчаного, 5, ул. Слудской, 1, ул. Сургутской, 1, пер. Тупикового, 1, ул. Хуторской, 2, ул. Шадринской, 1.

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