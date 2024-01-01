Алёна Бронникова На следующей неделе в Перми пройдут бесплатные показы российских фильмов Программа подготовлена для детей и взрослых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в рамках всероссийской акции «Ночь кино» 24 августа пройдут бесплатные показы российских документальных фильмов и детского сериала. Об этом сообщает министерство культуры Прикамья.

В историческом парке «Россия — Моя история» на детской площадке с 16:00 до 17:30 покажут анимационный сериал «Капризка» (6+), также с 16:00 до 19:00 будет организована семейная творческая мастерская.

В кинозале в 16:00 пройдёт показ фильма режиссёра Наталии Метлиной «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» (12+), в 17:00 — документальный фильм Елены Порошиной «Пермь — Прага. 1945» (12+), с обсуждением при участии авторов, а в 18:30 — документальный фильм Бориса Караджева «Воспоминания о городе М» (12+). В это же время с 16 до 20 часов пройдут квесты по выставке «Молотов. Пространство для жизни», за верные ответы в которых можно получить приз — сувенир от Исторического парка.

Как отмечают в минкульте, из фильмов зрители узнают о русско-чешско-словацком боевом братстве, как город прожил 20 лет не под своим историческим именем, услышат воспоминания известных людей о Юрии Гагарине. Специальными гостями станут режиссёр Елена Порошина и соавтор фильма «Пермь — Прага. 1945», организатор фестивалей исторической реконструкции Дмитрий Лобанов.

Также 22 августа в 16:30 в интерактивном зале краевой библиотеки им. А.М. Горького в рамках юбилея «Мосфильма» пройдёт показ фильма «Сдаётся дом со всеми неудобствами» (12+). Просмотры семейных кинолент от «Мосфильма» будут проходить ежемесячно с небольшим обсуждением.

Вход на все события, запланированные на следующей неделе, будет свободным.

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