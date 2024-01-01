На подъезде к Белогорскому монастырю в Пермском крае образовалась большая пробка Поделиться Твитнуть

В субботу, 17 августа, в день фестиваля «Свет Белогорья», на дороге, ведущей к Белогорскому Свято-Николаевскому монастырю в Кунгурском округе Пермского края образовалась большая автомобильная пробка.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение было затруднено на участке дороги длиной примерно три километра. Затор образовался от поселка Подсобное хозяйство. Люди были вынуждены бросать машины на обочине и идти пешком.

Международный фестиваль православной культуры «Свет Белогорья» начался сегодня в 9 час. с Божественной литургии в Крестовоздвиженском Соборе Белогорского монастыря, которую провёл митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Специальным приглашённым гостем фестиваля стала народная артистка Российской Федерации Надежда Кадышева и национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо».

Также на фестивале были представлены различные интерактивные локации: «Колокольный перезвон» с выступлением и мастер-классами от лучших звонарей России; «Дом иконы и живописи»; «Ремёсленный двор»; «Фольклорная деревня»; «Играй, гармонь»; «Русская кухня» и пр.

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